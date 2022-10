„Die Demenz-Woche ist jedes Jahr, die Aktion hier in Ebensfeld ist erstmalig.“ Kurt Hammer ist Seniorenbeauftragter der Marktgemeinde. Den Info-Brief, den er in Händen hält, bekam er über das Rathaus. Absender: Das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Das Ministerium unterstützt und ist Initiator der Demenzwochen, die in diesem Jahr vom 16. bis 25. September stattfanden und sehr gut angenommen wurden. Erstmalig gab es im September 2019 die bayerische Demenzwoche: mehr als 600 Aktionen fanden in allen bayerischen Regierungsbezirken statt. Mit einer Vielzahl von engagierten Akteuren sei es gelungen, die gesamte bayerische Bevölkerung zu erreichen, schreibt das Ministerium.

Den Autoschlüssel verlegt? Einen Arzttermin vergessen? Mal fällt ein wichtiger Geburtstag oder Name nicht mehr ein, mal ist die Fernbedienung verschwunden. Ab einem gewissen Alter fragt man sich da manchmal, ob das noch eine normale Vergesslichkeit ist oder vielleicht schon das erste Anzeichen einer Demenz . Für den Laien ist das meist nur schwer zu unterscheiden Jetzt kommt wieder das bayerische Staatsministerium ins Spiel: es fördert auch das Projekt „Digitales Demenzregister Bayern“ („digiDEM Bayern“). Das Forschungsprojekt der Universität Erlangen-Nürnberg bietet ein wissenschaftlich geprüftes und anonymes Screening der Gedächtnisleistung an.

Ein vielschichtiger Test

Geplant von 10 bis 16 Uhr, wollte Projektassistentin Ottilie Ochs am Donnerstag die kostenlosen Tests mit interessierten Senioren machen. Doch schon vor halb zehn und bis weit nach 16 Uhr standen die Menschen geduldig in der Brunnenapotheke an und warteten auf ihren persönlichen Test. Zu den Themen Orientierung, Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, Rechenfähigkeit sowie Erinnerungsfähigkeit und Sprache mussten mehrere Aufgaben gelöst und Fragen beantwort werden.

Ungestört von Zuhörern oder Apothekenkunden nahm sich Ottilie Ochs im Büro von Apotheker Stephan Amm für jeden Einzelnen die notwendige Zeit. Für jede richtig gelöste Aufgabe oder Frage gab es einen Punkt. „Die Demenz ist am Anfang sehr versteckt − man bemerkt sie nicht“, erklärte Projektassistentin Ochs. Ein wissenschaftlicher Kurztest − ein sogenanntes Screening − zeigt, ob eine weiterführende ärztliche Abklärung ratsam ist.

Das Projekt „digiDEM Bayern“ besteht aus zwei Säulen: Zum einen wird mittels der Studie ein Demenzregister aufgebaut, um Verläufe der Krankheit und die Lebenslagen der Angehörigen zu erforschen. Zum anderen werden digitale Unterstützungsangebote entwickelt. Dazu zählen ein sogenannter Wegweiser Demenz und Therapien für Betroffene.

Um abzuklären, ob bereits eine fortgeschrittene Demenzerkrankung vorliegt, sind Demenz-Tests wie der Mini-Mental-Test sehr hilfreich. Der Moca-Test (Montreal-Cognitive-Assessment-Test) ist hingegen besonders geeignet, um schon frühe Demenzstadien und leichte kognitive Einbußen zu erkennen. Dafür ist ein Zeitaufwand von je circa fünf Minuten nötig. Eine kurze Zeitspanne, die vielleicht ein Leben verändern.

Für eine 67-jährige Dame aus Kleukheim waren die Tests hilfreich. Sie wollte wissen, ob sie an Demenz leidet: „Im Sommer hatte ich Corona“, erzählt sie. Sie habe einen leichten Verlauf gehabt, aber hinterher sei im Gehirn nicht mehr alles so wie früher gewesen: „Ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht im Kopf“, berichtet sie. „Schade − und gleichzeitig schön, dass ich für die Studie nicht infrage komme.“ Sie wird wohl weiter nach den Ursachen suchen müssen: Die Tests zeigten keinerlei Hinweise auf eine Demenz .