Nach coronabedingter Pause sind die neun Musiker der Band Downbeat wieder auf der Bühne zu hören. Besonders die Stücke von Blood, Sweat & Tears und Van Morrison sind die Highlights im Lichtenfelser Live-Programm. Hinzu kommen bekannte und weniger bekannten Stücke von Stevie Wonder , Wilson Picket, James Brown , den Blues Brothers , Tower of Power, Chris Farlowe , Toni Ashton und der legendären Band Chicago. Am Sonntag, 25. Juli, beginnt das Bühnenprogramm um 16 Uhr im Biergarten „Zum Dümpfelschöpfer“. Der Eintritt ist frei. Die Corona-Hygienemaßnahmen sind zu beachten. Weitere Informationen zur Band gibt es auf der Internetseite: www.freudnhaus.com Foto: Downbeat