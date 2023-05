Beim 17. Radlerfest des Radsportvereins Concordia (RVC) Altenkunstadt gaben sich Pedalritter aus nah und fern ein Stelldichein. Verbunden mit dem großen Radlertreffen war eine Bezirksrundfahrt des Bayerischen Radsportverbandes (BRV), an der bei bestem Wetter 124 Radlerinnen und Radler aus ganz Oberfranken teilnahmen. Mit 22 Jugendlichen war auch der Nachwuchs stark vertreten.

Am späten Vormittag trafen die ersten Radler ein. Nachmittags gab Bezirkswanderwart Ingo Sesselmann dann das Ergebnis der dritten Bezirkswanderfahrt in dieser Saison bekannt. Die Radler aus neun Vereinen legten insgesamt 5534 Kilometer zurück.

RVC-Vorsitzender Hans-Werner Schuster und Bürgermeister Robert Hümmer ehrten die Sieger. Einen Pokal erhielt der RSC Oberhaid, der mit 56 Kilometern die weiteste Anreise hatte. Eine Trophäe ging an den Radsportverein Viktoria Maineck, der mit 39 Personen die meisten Teilnehmer stellte. Insgesamt legten die Radlerinnen und Radler aus Birkach 1040 Kilometer zurück.

Mit jeweils sieben Mädchen und Jungen stellten sowohl Maineck als auch der RVC Stetten die meisten Jugendlichen. Da die Mainecker bereits einen Pokal erhalten hatten, ging der Jugendpokal an die Stettener.

Bei der Verabschiedung dankte Präsident Hans-Werner Schuster im Namen der gastgebenden Concorden allen Vereinen für ihr Kommen.

In den nächsten Wochen treten die Concorden aus Altenkunstadt wieder selbst in die Pedale. Am Sonntag, 11. Juni, geht es nach Schwürbitz, am 18. Juni nach Klosterlangheim und am 25. Juni nach Kulmbach. Start ist jeweils um 10 Uhr am Hofladen Schuster (Langheimer Straße). Birkach ist das Ziel der Wanderung am 2. Juli. Am 23. Juli radeln die Concorden nach Maineck und am 13. August nach Stetten. Die Abschlusstour führt am 24. September nach Oberhaid. bkl