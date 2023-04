Vom Balkonkraftwerk über Erdwärmesonden bis hin zum Nahwärmenetz: Beim Aktionstag „e³ - Energiewende vor Ort“ am 23. April stellen Privatleute und Unternehmen im Raum Ebensfeld und Bad Staffelstein modernste innovative Anlagen vor / „Lichtenfelser Sonnentage“ als Energie-Rundgang.

So setzen beispielsweise Katja und Michael Hagel mit ihrem Nahwärmenetz Zeichen. Zur Beheizung ihres Wohnhauses und der Gastwirtschaft in Dittersbrunn (Marktgemeinde Ebensfeld) bauten sie im Jahr 2021 in einer rund 100 Meter entfernten Halle eine Hackschnitzelheizung mit einer Heizleistung von 49 kW ein.

„Diese innovative Anlage ist ein sehr gutes Beispiel. Ich freue mich, dass die Familie Hagel sie im Rahmens unsere „Aktionstages e³ - Energiewende vor Ort„ am 23. April vorstellt und Interessierten zugänglich macht“, stellt Landrat Christian Meißner heraus.

Infos stehen im Vordergrund

Beim Aktionstag „e³ - Energiewende vor Ort“ steht die Information der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund.

Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen sollen den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder Impulse gegeben werden, sich für den Klimaschutz einzusetzen und auch entsprechend zu handeln.

Zahlreiche Privatleute und Firmen aus dem Bad Staffelstein und Ebensfeld werden am 23. April alle Interessierten von 13 bis 17 Uhr über die technischen und baulichen Besonderheiten ihrer Gebäude und innovativen Anlagen informieren.

Landrat Christian Meißner wird den Aktionstag „e ³ - Energiewende vor Ort“ um 13 Uhr offiziell im Competence Center der IBC solar AG in der Auwaldstraße 8 in Bad Staffelstein eröffnen.

Dort wird auch die Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Lichtenfels , Anika Leimeister, das Solarkataster des Landkreises Lichtenfels vorstellen.

Alle zwölf Besichtigungsobjekte sind anschaulich in einem Flyer zusammengestellt. Dieser liegt bei Kommunen, Behörden und Banken aus und ist auch im Internet unter lichtenfelser-sonnentage.de abrufbar. red