In der Stadtbücherei ist jetzt Click & Collect möglich. Vorbestellung der gewünschten Bücher ist online über WebOpac, per E-Mail buecherei@bad-staffelstein.de oder telefonisch 09573/31453 möglich. Abholung erfolgt am Eingang der Bücherei nach Terminabsprache unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen am Dienstag, 15 bis 18 Uhr, Mittwoch, 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, 15 bis 18 Uhr. Im Durchgang der Sparkasse steht ab sofort ein Bücherrückgabeschrank zur Verfügung. red