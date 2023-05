Bei der jüngsten Kreisdelegiertenversammlung des CSU-Kreisverbandes Lichtenfels wurde der seit 2001 amtierende CSU-Kreisvorsitzende Christian Meißner erneut in seinem Amt bestätigt. Mit 98 von 98 Stimmen war das Ergebnis für Landrat Meißner sehr erfreulich. „Ich bin dankbar für diesen großen Vertrauensbeweis des CSU-Kreisverbandes und seiner Delegierten. Im Hinblick auf die Landratswahl am 8. Oktober dieses Jahres spüre ich den Rückhalt und den Rückenwind meiner Partei“, so Christian Meißner wörtlich.

Gute Bilanz

„Wir haben eine gute Bilanz vorzuweisen und der Landkreis steht gut da. Für die Zukunft sehe ich die besondere Herausforderung im weiteren Ausbau des ÖPNV sowie der Anbindung der Nachbarlandkreise, sofern diese auch Mitglied im VGN sind, in der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Landkreis Lichtenfels und in den Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und damit auch Klimaschutz“, gab Christian Meißner einen Ausblick.

Der neue Vorstand im Einzelnen: Kreisvorsitzender Christian Meißner , stellvertretende Kreisvorsitzende Emmi Zeulner , Katrin Weißmann, Peter Schmauser, Bernhard Storath und Christian Zorn, Schatzmeister Andreas Willner, Schriftführerin Carmen Blüchel-Spindler und Sandra Werner, Digitalbeauftragter Ronald Kaiser.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Max Zeulner, Robert Hümmer , Christian Bauer, Stefanie Kaiser, Philipp Molendo, Christian Barth, Manuela Trebes, Stefan Liebl, Udo Dauer , Frank Rubner, Kathrin Mrosek, Hans-Werner Schuster, Herbert Hennemann und Bertram Lindner. Kreisgeschäftsführerin ist Simone Holzschuh, Kassenprüfer sind Holger Then und Richard Krapp. red