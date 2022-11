Insgesamt erwies sich die Verabschiedung des stellvertretenden Gesamtleiters von Regens-Wagner, Christian Behner, als eine sehr emotionale Sache. Nicht nur dessen Abschied stand im Mittelpunkt, es wurde auch gleich seine Nachfolgerin Caroline Fischer feierlich in das Amt eingeführt.

So konnte die Gesamtleiterin Sabine Schubert nach einem kleinen Empfang zahlreiche Ehrengäste willkommen heißen. Wie viele andere Weggefährten, war auch die Vorsitzende des Stiftungsrats von Regens-Wagner, Schwester Gerda Friedel, voll des Lobes für die elfjährige Arbeit des scheidenden Mitarbeiters .

Die Aufgaben, die er erfüllt habe, seien sehr vielfältig und herausfordernd gewesen.

Neuland vor elf Jahren

Berührende Worte hatte auch Gesamtleiterin Sabine Schubert parat. Es sei Neuland für beide vor elf Jahren gewesen. Für Behner in der Behindertenhilfe und für sie als Gesamtleiterin.

Die Zeit danach war herausfordernd und erfolgreich gewesen, so dass sich Regens-Wagner in Burgkunstadt weiter entwickelt hat. „Nun ist es der Wunsch, dass nach dem Abschied ein Spruch, den du mit deiner Nachfolgerin Caroline Fischer ausgesucht hast, in Erfüllung gehen möge“, sagte Sabine Schubert. „Mut um den eigenen Weg zu gehen und dazu sein Glück zu finden, steht am Beginn jedes Handelns.“ Caroline Fischer sei mit ihrer zehnjährigen Erfahrung im Hause für ihre neuen Aufgaben geprägt und verwurzelt worden.

Selbstbestimmung, Personenzentrierung und Inklusion waren dabei immer wichtig. Alle freuen sich auf eine neue und gute Zusammenarbeit. rdi