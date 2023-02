Das Vorstandsteam der Soldatenkameradschaft (SK) Draisdorf /Wiesen und Umgebung mit seinem Vorsitzenden und BKV-Bezirksvorsitzenden Karl Heinz Jäger hat seine Kameraden nach der langen Corona-Pause zum vereinsinternen Schafkopfrennen – zu dem auch Gäste willkommen waren – eingeladen.

Jäger begrüßte die Kartler und alle Ehrengäste. Ein besonderer Dank ging an dieser Stelle an Stellvertreter Georg Scheer und an den Ortsvorsitzenden von Eggenbach und Freiberg für die tatkräftige Unterstützung sowie an alle Unterstützer, Firmen und Geschäftsleute, die mit ihren Spenden zum Gelingen des Preisschafkopfes beigetragen haben.

Die 27 Kartler und eine Kartlerin kamen aus den Landkreisen Lichtenfels, Bamberg, Hassberge und Coburg. In zwei Runden mit je 30 Spielen konnten die Kartler ihr Können unter Beweis stellen.

Nur Gewinner

Nachfolgend die ersten zehn Gewinner: Christian Baumann (120 Punkte), Stefan Baumann (113), Stefan Scheer (101), Bernhard Baumann (93) (alle vier Wiesen), Lukas Völker (93, Bad Staffelstein), Robert Zenk (93, Oberbrunn), Ernst Göttlicher (92, Wiesen), Alfred Büttner (91, Stadel), Ottmar Kerner (90, Bad Staffelstein) und Karl Heinz Jäger (90, Wiesen).

Auf die Spieler warteten Gutscheine und Sachpreise. Eines der nächsten Schafkopfrennen findet am Samstag, 11. März, um 19 Uhr im unterfränkischen Gleusdorf statt. Peter Vietze