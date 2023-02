Seit 1986 wird in Buch am Forst Laientheater gespielt. Viele Schauspieler standen in der Gastwirtschaft „Jägersruh“, die direkt an der Hauptstraße in Richtung Lichtenfels, kurz vor dem Ortsausgang Lichtenfels, liegt, schon rund 250 Mal auf der Bühne. Nach zwei Jahren Pause öffnet sich nun wieder der Vorhang.

Für diese Saison hat sich die Theatergruppe das lustige Stück „Chaos im Bestattungshaus“ ausgesucht. Die Regie steht wieder unter der Leitung von Birgit Dominik. Der Reinerlös kommt dem TSV Buch am Forst sowie einem sozialen Zweck zugute.

Worum geht das Stück?

Ein Bestattungshaus hat finanzielle Probleme. Deshalb lässt sich der chronisch pessimistische Bestatter Gerd (Peter Dominik) auf ein unmoralisches Angebot ein. Um seine finanziellen Probleme zu lösen, ist er bereit, für den Fabrikanten Udo Kemp (Karl-Heinz Knauer) eine Beerdigung zu inszenieren. Allerdings ist dieser gar nicht verstorben und freut sich seines Lebens. Der Grund für seine Bestattung ist, dass er auf diese sehr ungewöhnliche Weise von seiner reichen und verbitterten Frau Roswitha (Ute Mäusbacher) loskommen möchte.

Es sind insgesamt neun Aufführungen geplant. Die Premiere findet am 14. März um 19.30 Uhr statt. Außerdem öffnet sich der Vorhang am 15., 21., 22., 23., 28. und 29. März. Auch hier ist der Beginn um 19.30 Uhr. Die Nachmittagsvorstellungen finden jeweils immer an den Sonntagen 16., 23. und 30.März statt. Hier wird sich der Vorhang bereits um 17 Uhr öffnen.

Der Kartenvorverkauf (10 Euro pro Ticket) für die nummerierten Plätze findet am 4. März in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Sportheim des TSV Buch am Forst statt.

Restkarten können bei Birgit Dominik in Untersiemau unter Tel. 09565 7260 erworben werden. mst