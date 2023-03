Mit interessanten Aktionen startet die Caritas-Projektgruppe „In der Heimat wohnen“, die seit 2009 in Altenkunstadt aktiv ist, in den Frühling . Neu im Angebot ist dabei die „Mobile Sprechstunde“ für Senioren und Seniorinnen in den Ortsteilen der Gemeinde sowie deren Angehörige.

Erster Infonachmittag

Der erste Informationsnachmittag, bei dem auch die Seniorenbeauftragte der Gemeinde, Allmut Schuhmann, anwesend sein wird, findet am Montag, 20. März, statt und ist den Bürgern der Ortsteile Strössendorf, Zeublitz und Trebitzmühle gewidmet.

Der Infonachmittag beginnt um 16 Uhr im Gasthaus Reichstein in Strössendorf. Ein Spielenachmittag für ältere Bürger findet am Mittwoch, 29. März, um 14 Uhr im Caritas-Beratungshaus in Altenkunstadt , Theodor-Heuss-Straße 15, statt.

Helfer gesucht

Für das Friedhofs-Café, das von Malteser-Hilfsdienst und Caritasverband gemeinsam umgesetzt wird und am 22. Mai in Altenkunstadt an den Start geht, werden noch Helfer gesucht. Wer also Lust hat, dabei mitzumachen, findet sich am Donnerstag, 30. März, um 16 Uhr zu einem Informationsnachmittag im Caritas-Beratungshaus ein.

Zu einer ökumenischen Andacht lädt die Projektgruppe „In der Heimat wohnen“ am Mittwoch, 5. April, um 10 Uhr auf den Vorplatz des Friedrich-Baur-Seniorenzentrums Sankt Kunigund ein.

Nach der Winterpause bieten „In der Heimat wohnen“, das Seniorenzentrum Sankt Kunigund und Regens Wagner Burgkunstadt wieder kostenlose Fahrten mit der Fahrrad-Rikscha an. red