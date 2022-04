Im Rahmen der Kultursonntage gastiert am Sonntag, 3. April, das Calliope-Duo in der Alten Vogtei in Burgkunstadt mit einem außergewöhnlichen, sehr reizvollen musikalischen Programm: Es setzt sich zusammen aus berühmten kurzen Werken aus unterschiedlichen Ländern, deren Popularität vor allem auf die Schönheit ihrer einprägsamen Melodien zurückzuführen ist.

Die berühmten Ungarischen Tänze von Johannes Brahms , die Schumann’schen Fantasiestücke, welche auf Grund ihrer Beliebtheit in unterschiedlichen Instrumentalfassungen existieren, oder die Meditation „Thais“ von Jules Massenet, die jedem Musikliebhaber bekannt sein dürfte, das sind nur einige Werke, auf die man sich freuen darf.

Interpretiert werden sie von zwei Musikern, deren künstlerische Leistungen beachtlich sind: Neben seiner Arbeit als Konzertmeister eines Orchesters in Thüringen ist der gebürtige Ar-menier Artashes Stamboltsyan seit Jahren als Chorleiter, Kammermusiker und Dirigent be-schäftigt. Seine Frau Sarah ist als freischaffende Künstlerin nicht nur am Klavier zu hören, als Solistin ist sie auch am Cembalo und an der Orgel gefragt sowie als Mitglied im „Trio Frauenrausch“.

Die musikalische Qualität des Duos, das im Jahr 2002 von Sarah und Artashes Stamboltsyan gegründet wurde, ist durch seine umfangreiche Gasttätigkeit nicht nur in Deutschland dokumentiert: „Da stimmte, begeisterte einfach alles“, lobt der „Vogtlandanzeiger“ ein Kon-zert mit dem Calliope-Duo und betont „... die gegenseitige Harmonie, eine makellose Technik, eine glasklare Artikulation“.

Seiner Namenspatronin macht das Duo alle Ehre: Die griechische Muse Calliope, die „Schönstimmige“, ist die Muse der epischen Dichtung und des elegischen Gesanges. Diesen Anspruch erfüllen Sarah und Artashes Stamboltsyan sowohl künstlerisch als auch in ihrer Programmauswahl auf einem hohen Niveau.

Kartenreservierungen sind unter Telefon 09572/750011 oder 09572/3246 möglich. red