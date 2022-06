Unbekannte haben irgendwann im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Horsdorf das Cabrioverdeck eines blauen VW-Beatle zerschnitten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein, Telefon 09573/2223-0, in Verbindung zu setzen.

Wer fuhr das dunkelfarbene Auto?

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. Eine Opel-Fahrerin war am Donnerstag gegen 9 Uhr mit ihrem silbernen Meriva auf der Langheimer Straße gefahren und wollte in Richtung Marktplatz abbiegen. Kurz vor der Kreuzung kam es zur Berührung mit einem dunklen Pkw, wobei der rechte Außenspiegel ihres Fahrzeuges beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Dame wartete im Anschluss auf einem Parkplatz zum Personalienaustausch. Der unfallbeteiligte Autofahrer kam jedoch nicht mehr zurück. Er bzw. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.

Böse Überraschung nach Praxisbesuch

Am Donnerstag stellte eine Frau ihren Peugeot um 11 Uhr gegenüber einer Tierarztpraxis ab. Als sie nach 35 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange am linken Heck fest. An der Anstoßstelle ist roter Farbabrieb erkennbar. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels, Telefon 09571/9520-0, entgegen.

VW braucht neue Heckscheibe

Ein unbekannter Täter demolierte zwischen Mittwoch, 16.10 Uhr, und Donnerstagmorgen die Heckscheibe eines schwarzen VW Polos, der auf einem Parkplatz auf dem Bahngelände abgestellt war. Schaden: rund 500 Euro.

Pflastersteine von Baustelle am entwendet

Über das Bauamt der Gemeindeverwaltung Redwitz wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag rund 150 großformatige Pflastersteine von einer Baustelle neben dem Marktplatz. Zum Abtransport dürfte aufgrund Menge und Gewicht ein Anhänger oder Transporter benutzt worden sein. pol