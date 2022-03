In der TSV-Turnhalle findet am kommenden Montag, 7. März, um 19 Uhr eine Sitzung des Marktzeulner Marktgemeinderates statt. Themen sind dabei die Vorstellungen zur Gestaltung des Buswartehäuschens Am Flecken 47 sowie die mögliche Verlegung der Radwegeführung in Horb. red