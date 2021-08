Die Burgkunstadter Straße in Weismain wird ab Montag, 16. August, bis etwa Freitag, 27. August und die Umgehungsstraße von Montag, 16. August bis etwa 17. September, gesperrt. Bis voraussichtlich 27. August können keine der Haltestellen angefahren werden, teilt die Verwaltung mit. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Michael-Dechant-Straße eingerichtet. Sobald die Busse die Burgkunstadter Straße wieder befahren können, können die Haltestellen in der Baiersdorfer Straße, am Kirchplatz und in der Burgkunstadter Straße wieder genutzt werden. Die Ersatzhaltestelle in der Michael-Dechant-Straße wird dann wieder aufgelöst, teilt die Verwaltung mit. red