Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass ab Montag, 31. Mai, bis Freitag, 11. Juni, die Bushaltestelle an der Schreinerei Vogler in der Langheimer Straße wegen Asphaltierungsarbeiten nicht angefahren werden kann. Die Stadtwerke bitten die Fahrgäste auf die Haltestelle an der Berufsschule auszuweichen. red