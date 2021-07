Das olympische Volleyballturnier in Tokio findet ohne deutsche Teams statt. Allerdings steckt in der italienischen Mannschaft eine fränkische Note: Sarah-Luisa Fahr. Die 19-jährige Italienerin hat Wurzeln in Kulmbach und Burgkunstadt . Die Italienerinnen gehören zum Favoritenkreis. Eine Medaille würde das tolle Jahr von Fahr krönen. Mit ihrem neuen Verein Imoco Conegliano holte sie bereits das „Triple“ aus italienischer Meistertitel, Pokalsieg und Champions-League-Sieg.

Die gebürtige Kulmbacherin durchlebt im sportlichen Schnelldurchlauf eine Bilderbuch-Karriere: Mit knapp 14 Jahren wechselte sie im September 2015 zu einem A-Liga-Verein nach Novara bei Mailand, 400 Kilometer entfernt vom Familiendomizil in Piombino in der Toskana. Später folgte der Wechsel in die erste italienische und somit in die stärkste Damen-Liga Europas. Dazwischen sammelte Fahr auch in der Nationalmannschaft eifrig Medaillen: mit 16 Jahren U18-Weltmeisterin, mit 17 U19-Europameisterin, ebenfalls mit 17 Jahren Damen-Vizeweltmeisterin. Dabei besitzt das Talent, das beide Sprachen fließend beherrscht, die doppelte Staatsbürgerschaft, hätte theoretisch also auch für das deutsche Team starten können.

„Anfragen aus Deutschland kamen durchaus, aber da Sarah seit 18 Jahren in Italien aufwächst, fühlt sie sich mehr als Italienerin als als Deutsche“, erklärt Großvater Gerhard Hildner aus Burgkunstadt . Er beobachtet akribisch und voller Stolz aus der Ferne den sportlichen Werdegang seiner 1,92 Meter großen Enkelin und hält stets Kontakt.

Olympia – da geht doch sicher ein Traum in Erfüllung?

Sarah-Luisa Fahr: Ich freue mich so unglaublich auf dieses Erlebnis. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Ich habe hart dafür gearbeitet und habe bereits mit 19 Jahren die Möglichkeit, bei Olympischen Spielen mitzuwirken. Das ist noch unglaublicher, wenn man bedenkt, dass vor gerade einmal fünf Jahren diese große Reise für mich mit dem Wechsel nach Novara begonnen hat. Nach einer unglaublichen Saison kommt jetzt mit Olympia noch der krönende Abschluss – ein Traum wird wahr.

Trübt das Zuschauerverbot in Tokio die Vorfreude ?

Das ist natürlich schade, weil damit auch meine Familie, wie beispielsweise Nonno (italienisch für Opa ) Gerhard aus Burgkunstadt , nicht dabei sein wird. Auf der anderen Seite sind es die Olympischen Spiele mit den besten Teams der Welt. Das ist eine fantastische Herausforderung, auf die ich mich riesig freue. An das Spiel ohne Zuschauer mussten wir uns leider in den vergangenen Monaten ohnehin gewöhnen. Das ist nichts Neues. Im Olympischen Dorf werden wir regelmäßig getestet. Sportlerinnen und Sportler werden unter sich bleiben müssen, aber ich freue mich sehr auf die Begegnung mit Sportlern anderer Nationen und Sportarten – da werden sicher auch einige Weltstars dabei sein.

Wie sehen Sie die Chancen Ihres Teams auf olympisches Edelmetall – und Ihre eigene Rolle im Team?

Da wir als WM-Zweiter nach Japan reisen, wird viel von uns erwartet. Das müssen wir sicherlich aus den Köpfen bekommen, aber wir wissen um die Stärke unseres Teams. Bei Olympia gibt es aber auch keine leichten Gegner. Ob ich als Mittelblockerin viele Einsatzzeiten bekommen werde, wird sich vor Ort zeigen. Als eine der jüngsten Spielerinnen zählt für mich vor allem der olympische Gedanke, dabei zu sein. Wenn ich dann meinen Teil zum Erfolg beitragen kann, würde mich das riesig freuen. Wichtig ist, dass die Mannschaft ihr Potenzial abruft – dann ist einiges möglich.

Wie geht es nach Olympia weiter? Steht vielleicht demnächst sogar ein Besuch in der oberfränkischen Heimat an?

Nach Tokio muss das gesamte Team zunächst für eine Woche in Quarantäne und dann geht es bereits zur Europameisterschaft nach Kroatien. Danach werde ich hoffentlich zwei Wochen frei haben, in denen ich mich auf meine Familie in Italien freue. Meine Großeltern aus Burgkunstadt werden sicher auch vorbeischauen. Oberfranken wird noch ein wenig auf mich warten müssen. Aber vielleicht klappt es ja zu Weihnachten.

Das Gespräch führte

Matthias Schneider