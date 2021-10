Neue Wege geht die Burgkunstadter Produzentengalerie für Gegenwartskunst am neuen Standort in der Kuni-Tremel-Eggert-Straße unterhalb des Marktplatzes. Nicht nur, dass sich mit dem aus Landshut stammenden Maler Karl Schönberger ein weiterer Künstler als Inhaber und Betreiber der Galerie eingebracht hat; auch die Ausstellungskonzeption haben Lucia Scheid-Nam und ihr Ehemann Otto Scheid überarbeitet. Künftig wird es zwischen den offiziellen Ausstellungen „künstlerische Zwischenzeiten“ geben, die weitaus mehr sind als „Lückenfüller“. Der Auftakt ist an diesem Wochenende vorgesehen.

Die erste Ausstellung in der Reihe

Das Burgkunstadter Interim sieht erstmals vor, vom 9. bis 31. Oktober – jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr – Werke von Lucia Scheid-Nam und Karl Schönberger sowie Exponate aus deren eigenen Gemäldesammlungen zu zeigen. So sind unter anderem Arbeiten von Harald Gratz (Schmalkalden), Thomas Jaax (Regensburg, dem 2006 verstorbenen Mike Rose (Bamberg), Irene Fastner sowie Walter Amann, Wolfgang Schikora und Ulrich Zierold (alle München), dem Schweden Gerhard Karlmark (1905 bis 1976), von Alfred Grieb und dem Letten Valdis Bušs (1924 bis 2014) zu sehen. Hinzu kommen Werkstücke der Bildhauerin Sibylle Waldhausen (Berlin) sowie der Bildhauer Adelbert Heil (Bamberg) und Gerhard Nerowski (Königsberg im Landkreis Haßberge).

Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos. Um Beachtung der 3G-Regeln wird gebeten. Pkw-Stellplätze sind am Marktplatz ausreichend vorhanden.