Burgkunstadt — Unter den Klängen des Musikvereins Burgkunstadt mit dem dazu passenden „Frankenliedmarsch“ und der Hilfe eines Hebekrans der Firma Mätzke nahm man Anlauf, um das „Maibaumungetüm“ hochzuhieven. Doch der 24 Meter lange Maibaum, in den Frankenfarben Rot und Weiß und mit einem grünen Kranz bekrönt, wehrte sich und es bedurfte einiger Versuche, bis er in seine Standvorrichtung gebracht war.

Der Schusterbub Filips Callens machte sich zum Sprecher des Baumes: „Meine Stadt, die die Tradition in Ehren hält, hat mich mit vereinten Kräften und technischer Hilfe hier aufgestellt. Nun betrachtet mich genau und denkt daran, dass einer alleine nichts erreichen kann.“ Bürgermeisterin Christine Frieß freute sich über den guten Besuch dieser trationellen Veranstaltung trotz des nassen Wetters und lobte die Mitwirkung des Musikvereins um Dirigenten Thomas Besand, der den Ausschank und die Unterhaltungsmusik übernommen hatte.

Der Brauch des Maibaumaufstellens stammt in Bayern nach urkundlichen Erwähnungen aus den Jahren 1530 bis 1550 und geht wahrscheinlich auf germanische Riten zurück. In Burgkunstadt hat der Maibaum auf dem Marktplatz noch eine weitere Bedeutung. So ist er zugleich ein Zunftbaum. Deshalb sollen in den nächsten Tagen die Zunftzeichen in Zweiergruppen angebracht werden.