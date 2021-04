Spielerisch und dennoch sehr praxisbezogen zu lernen, steht schon viele Jahre ganz oben beim Kindergarten „Kitazeit“ in Weismain . Selbst während der Corona-Pandemie gehen Leiterin Elfie Bienlein und ihren Pädagoginnen die Ideen nicht aus.

Gerade in der heutigen Zeit zeige sich immer wieder, wie wichtig Bewegung in vielerlei Hinsicht ist, sagen die Frauen von der „Kinderzeit“ in Weismain . Leiterin Elfie Bienlein erzählt, dass in den letzten Jahren die Kinderzeit schon Auszeichnungen bekommen habe, etwa für „Lebendiger Kindergarten mit Hühnern“, „Haus der kleinen Forscher“, „Waldwochen“, Projekt „Baumeister gesucht“; dafür gab es im Bereich Frühbildungsinitiative Auszeichnungen. Die Eltern standen immer mit dahinter. Das beste Beispiel sei die immer noch in der Kita stehende Ritterburg aus Pflastersteinen.

Ob es nun mit dem Thema „Bewegungsfreudige Kita “ etwas wird, sei in absehbarer Zeit zu sehen. „Wir gehen praktisch jeden Tag mit den Kindern aus unseren Häusern hinaus. Ob in den Wald oder auf einem Bauernhof : Die Kinder sind viel unterwegs. Sogar im Seniorenheim in Nicht-Corona-Zeiten freuten sich die Bewohner.“ Als es im Winter so richtig klirrend kalt war, wurde ein Experiment im Freien durchgeführt: Wie reagiert Wasser auf die Kälte. Dabei stellten die Pädagoginnen im Beisein der Kinder eine mit Wasser gefüllte Glasflasche in den Garten. Am nächsten Tag staunten die Kinder über die Sprünge in der Flasche. In diesem Zusammenhang erläuterte Elfie Bienlein den Kindern, dass das auch mit Bäumen passieren kann, wenn die Bäume im Herbst ihre Blätter nicht abwerfen. Besonders Baumrinden wären betroffen, falls der natürliche Saft in den Baumstämmen gefriert.

Natürliche Materialien

Für den neuen größeren Raum im Haupthaus kam die Idee auf, dort einen Indoor-Kletterwald zu entwickeln. Bereits im letzten Jahr ging es mit dem Bau los. Am wichtigsten war dabei, dass fast alles aus Holz geschaffen wurde. Als Halterung und abgeteilte Bereiche wurden grüne Bäume angebracht. Auch der Waldboden wurde dem echten farbig nachempfunden. Ebenso sind bei der Kletteranlage große Blätter und Tiere eingearbeitet. „Die Einbauten der Schreinerei Meixner sind sehr schön geworden und die intensive Planung hat sich gelohnt“, meint Elfie Bienlein zufrieden.

Der Kletterwald ist fertig: Seile , ein Einbaum, ein Kletterzylinder und eine Hühnerleiter sind integriert. Die Kleinsten üben sich eifrig im Klettern, um auf die Plattform und den Kriechtunnel zwischen den Bäumen zu kommen. Aber auch die Hortkinder schauen gern bei der Kletterwand vorbei. Wenn sie mit ihren Aufgaben fertig sind, und wieder durchgelüftet wurde, seien sie natürlich auch willkommen, stellt Bienlein fest.

Schade sei nur, dass erst wenige Kinder in der Notbetreuung den Kletterwald nutzen können. Hoffentlich dürften bald wieder alle Kinder in die Kita kommen und könnten dann den Kletterwald erkunden.

Dass derartige Projekte auch finanziell zu Buche schlagen, ist klar.

Deshalb freut sich die Kitaleiterin über großzügige Spenden. Familie Haderlein ist dabei „Wiederholungstäter“. Schon als Sohn Felix die Kita besuchte, gab es eine großzügige Spende. Nun ist Tochter Hanna Kitakind, und deshalb spendete die Familie zur offiziellen Eröffnung der Kletterwand 1500 Euro. Ben Haderlein sagte, dass dieses Geld sehr gut anlegt sei und direkt bei den Kindern ankomme. rdi