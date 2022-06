Eine faszinierende Komposition aus beeindruckender Farbenvielfalt und kunstvollen Formen kennzeichnet das Wappen der Gemeinde Altenkunstadt , das im Rathaus, in den Schulen, Kindergärten und anderen öffentlichen Gebäuden zu sehen ist. Von Bürgern, Passanten und Besuchern viel bewundert wird die Wappendarstellung, die Mitglieder des Gartenhobbyvereins am Verkehrskreisel bei der katholischen Kirche als Steinanlage originalgetreu nachgebaut haben.

Der Ursprung des imposanten Blickfangs reicht zurück in das Jahr 2006. Eigentlich hatten die Gartenfreunde vor, an dieser zentral gelegenen Stelle das schildförmige Wappen als Blumenanlage in den Hauptfarben Rot, Weiß, Blau und Gelb nachzubilden. Der Bau der Steineinfassung und die Bepflanzung waren kein Problem. „Doch schon wenige Monate nach der Fertigstellung mussten wir leider feststellen, dass unser Helferteam mit der extrem arbeitsaufwendigen Pflege der schmucken Anlage total überfordert war“, erinnert sich Vorsitzender Norbert Kerling.

Während einer wochenlangen Hitzewelle im Sommer 2006 mussten Frauen und Männer tagtäglich vom benachbarten Friedhof in großen Kannen Wasser zum Gießen heranschleppen. „Das war für unsere Leute nicht nur ungeheuer anstrengend, sondern in diesem vielbefahrenen Verkehrsbereich auch sehr gefährlich“, erklärt der Vereinschef.

Die feuchte Witterung, die der Hitze folgte, ließ das Unkraut kräftig sprießen. Auch das verlangte von den Hobbygärtnern vollen Einsatz. Der Gartenhobbyverein machte sich daraufhin Gedanken, wie es mit der Anlage weitergehen sollte.

Doch über eines war man sich im Klaren: Bepflanzen wollte man sie nicht noch einmal! Man zog sogar in Erwägung, die Anlage komplett aufzugeben.

Mit kleinen Steinen

Die rettende Idee kam den Verantwortlichen im Jahr darauf: Statt mit Blumen wollte man das Gemeindewappen mit Steinen darstellen. Es wurden daraufhin Unmengen kleiner Steine beschafft, dem Original entsprechend rot, weiß, blau und gelb gefärbt und in mühevoller Kleinarbeit die Motive des Wappens nachgebildet.

Wie das Blumenwappen erhält auch die „pflegeleichtere“ Version viel Lob. Bernd Kleinert