Eine positive Bilanz zog der Vorsitzende der Kreisgruppe Lichtenfels im Bund Naturschutz, Anton Reinhardt, bei der Jahreshauptversammlung. Aktuell verfügt die Kreisgruppe über knapp 1000 Mitglieder und Förderer, denen die Belange des Naturschutzes am Herzen liegen. Doch auch sonst sieht sich der BN im Einklang mit großen Teilen der Bevölkerung, zumal er in zahlreichen Aktionen und Stellungnahmen die Interessen der Bürger vertritt.

So listete der Vorsitzende zahlreiche Aktivitäten des zurückliegenden Jahres auf, die zum Teil noch weitergeführt werden: „Grundsätzlich ist unser Landkreis bereits ausreichend mit Straßen erschlossen. Wir lagen bereits vor dem autobahnähnlichen Neubau der B173 mit 18 Prozent über der Straßendichte Bayerns, das zu den durch Straßen am besten erschlossenen Regionen der Erde gehört.“ Schon jetzt sei die Erhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Infrastruktur kaum noch finanzierbar. „Aus sozialen, ökologischen und ökonomischen Gründen ist es erforderlich, Verkehr einzusparen, zu verlagern und zu optimieren, ansonsten werden wir immer weniger lärm- und abgasfreie, unzerschnittene Landschaften haben. Auch beim hohen Flächenverbrauch mache der Landkreis Lichtenfels keine Ausnahme. „Hier sind in den letzten Jahren zwischen 400 und 2300 Quadratmeter täglich für Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen geopfert worden“, so Reinhardt.

Der Bund Naturschutz greife auch unangenehme Probleme auf, „wie etwa bei dem Bau- und Umweltskandal in Oberreuth“, so Reinhardt, und dränge auf Rückversetzung in den Ausgangszustand und Wiedergutmachung, soweit als irgend möglich.

Bei den Neuwahlen des Vorstands unter der Leitung von BN-Regionalreferent Jonas Kaufmann vom Landesverband des Bund Naturschutz wurde Anton Reinhardt als erster Vorsitzender bestätigt.

Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Claudia Drenda neu gewählt. Elfriede Fischer führt weiterhin die Funktion als Schatzmeisterin aus, Schriftführer bleibt Jan Ebert, der zur großen Zufriedenheit der Anwesenden das Umweltbüro im Zentrum von Lichtenfels führt. Auch Günther Scheler erklärte sich bereit, das Amt des Delegierten weiterhin auszuüben. Zu Beisitzern wurden Ute Hauptfleisch und Günter Lutz gewählt. red