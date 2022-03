Erfolgreich abgeschlossen in allen Ortsteilen ist die Aktion „Mitfahrbänkla“.

Aus Mitteln der Bürgerstiftung „Unser Redwitz “ wurden insgesamt acht Mitfahrbänkla in Redwitz und allen Ortsteilen angeschafft. Der Dank der Gemeinde gilt allen Sponsoren, die das Projekt finanziell unterstützt haben. Durch dieses Engagement konnte ein attraktiver Beitrag zur Verbesserung der Mobilität in der heimischen Region geschaffen werden.

Die Bürgerstiftung „Unser Redwitz “ unterstützt das Gemeinwohl der Gemeinde. Die Bürgerstiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, die Heimatgemeinde attraktiver, lebendiger und lebenswerter zu gestalten.

Mit der Gründung im Jahr 2016 hat die Gemeinde bereits ein Zeichen für ein lebendiges Redwitz gesetzt. Nun gilt es, die Stiftung bekannter zu machen und weiter mit Leben zu füllen.

Aus der Stiftung heraus sollen gemeinnützige Projekte und Initiativen in der Gemeinde unterstützt werden. Von diesem enormen ehrenamtlichen Engagement profitieren die Gemeinschaft, das gesellschaftliche Zusammenleben und das Ortsbild. Gerade auch dann, wenn es Menschen aufgrund der persönlichen oder beruflichen Situation nicht möglich ist, sich in ihrem Alltag selbst ehrenamtlich einzubringen, bietet die Bürgerstiftung „Unser Redwitz “ eine gute Möglichkeit, bürgerschaftliches Engagement zu zeigen. Denn mit der Spende oder Zustiftung in die Stiftung „Unser Redwitz “ wird ein direkter Beitrag für die Heimatgemeinde geleistet. Diese finanzielle Unterstützung stellt eine einfache Möglichkeit dar, um Projekte und Vorhaben, die einen Gewinn für die Bürger aller Orte und darstellen, mitzutragen und zu fördern. Informationen zur Bürgerstiftung erteilt im Rathaus Melanie Will, Telefon 09574/622421.

Dank der Stiftung ist es nun gelungen, innerhalb eines knappen Jahres acht Mitfahrbänkla in Redwitz und den Ortsteilen aufzustellen. Zum Dank an die Spender sind an der Bank, so es gewünscht wurde, kleine Sponsorenschilder angebracht. Die Kosten für eine komplette Bank einschließlich Schilderständer betragen 1500 Euro. Hergestellt wurden die Bänke in den Werkstätten der Diakonie Neuendettelsau in Himmelkron und erfüllen somit einen weiteren sozialen Zweck.

Wie funktioniert das System?

Bürgermeister Jürgen Gäbelein freut sich darauf, dass die farbenfrohen Mitfahrbänkla von den Bürgern nun ausprobiert und eifrig genutzt werden. „Einfach bei einem Spaziergang oder nach einem Einkauf mal auf eine Mitfahrbank setzen, das gewünschte Ziel einstellen und mit einem Lächeln auf das nächste anhaltende Fahrzeug warten“, das dann hält und den dort Sitzenden mitnimmt, erläutert Gäbelein die einfache Funktionsweise.

Auch eine Verbindung in die Nachbargemeinde Marktgraitz wurde in die Beschilderung mit aufgenommen. che