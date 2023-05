Die Schüler der Klasse L8 der St.-Katharina-Schule luden kürzlich die Bürgermeister der elf Städte und Gemeinden des Landkreises zu einem Projekttag ein, um ihnen ihre Schule vorzustellen. Sonderschulrektorin Ute Donhauser, die die Bürgermeister in der Aula herzlich begrüßte, erläuterte die Intention der Veranstaltung.

Im Rahmen des Schulfaches Geschichte, Politik und Geographie (GPG) habe sich die Klasse L8 mit der politischen Gliederung ihres Heimatlandkreises, der aus elf Gemeinden besteht, beschäftigt. Daraus ergaben sich Fragen nach den einzelnen Bürgermeistern der Gemeinden und umgekehrt, inwieweit diese über die Schule und die Situation der Schüler Bescheid wüssten. Daraus entstand dieses Projekt, das vor allem von der Klassenvorständin der L8, Katrin Stumpf, und der Fachoberlehrerin für Ernährung und Soziales, Rosemarie Vonbrunn, begleitet wurde.

Bürgermeister aus acht Gemeinden waren der Einladung gefolgt. So konnten der Dritte Bürgermeister Mathias Söllner aus Lichtenfels , der Dritte Bürgermeister Dieter Leicht aus Bad Staffelstein, der Erste Bürgermeister Robert Hümmer aus Altenkunstadt, der Zweite Bürgermeister Matthias Müller aus Weismain, der Erste Bürgermeister Jürgen Gäbelein aus Redwitz, der Erste Bürgermeister Max Zeulner aus Hochstadt, der Erste Bürgermeister Jochen Partheymüller aus Marktgraitz und der Erste Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech aus Marktzeuln sowie der stellvertretende Landrat Helmut Fischer und von der Caritas Benjamin Schmidt herzlich begrüßt werden.

Verschiedene Abschlüsse möglich

Anschließend stellten die Schülerinnen und Schüler der Klasse L8 ihre Schule vor, die vielfältige Aufgaben zu erfüllen hat. So können an der St. Katharina-Schule zwei Abschlüsse erworben werden, der Abschluss im Bildungsgang Lernen und der Hauptschulabschluss (nicht Quali). Nach erfolgreichem Abschluss besteht die Möglichkeit, an der Förderberufsschule weiter zu lernen, eine Ausbildung zu machen oder ein Berufsvorbereitungsjahr an der Förderberufsschule zu absolvieren.

Die meisten Schüler kommen aus Lichtenfels (70), die wenigsten aus Hochstadt und Altenkunstadt (jeweils 5). Anschließend fand eine kurze Diskussionsrunde statt.

Die Bürgermeister konnten auch an einem Wettbewerb teilnehmen. Sie mussten wissen oder erraten, wie viele Schüler insgesamt und aus ihrer Gemeinde die St. Katharina-Schule besuchen, welche von sieben vorgegebenen Berufsgruppen und welche beiden Abschlüsse an der Schule angeboten werden. Gewonnen hat der Bürgermeister von Redwitz, Jürgen Gäbelein. Als Hauptpreis wurde eine Kuchenspende der Klasse L8 für den gesamten Gemeinderat ausgelobt, die in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen überreicht wird. thi