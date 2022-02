Der BRK-Jugendtreff „Pins“ in Altenkunstadt ist zwar derzeit nicht geöffnet, dennoch empfinden es die Verantwortlichen als ein besonderes Anliegen, den Kontakt zu den jungen Menschen nicht abreißen zu lassen. Auch die Gemeinde Altenkunstadt bewies jetzt, dass ihre diese Einrichtung ein besonderes Anliegen ist.

Der BRK-Jugendtreff „Pins“ wird regelmäßig von vielen Mädchen und Jungen aufgesucht. Denn sie finden hier ein Jugendcafé, eine Kegelbahn steht zur Verfügung und es gibt kleine Snacks und alkoholfreie Getränke sowie stets interessante Rahmenprogramme. Geleitet vom BRK-Kreisverband in Lichtenfels bietet der Treff mit seinem pädagogischen Fachpersonal zudem die Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Andererseits können sich die Jugendlichen aber regelmäßig auch selbst mit einbringen oder bei der Planung und Durchführung der unterschiedlichsten Aktivitäten mitwirken.

Nachdem Corona derzeit in alle Lebensbereiche und öffentlichen Einrichtungen hineinwirkt, musste auch der BRK-Jugendtreff in Altenkunstadt geschlossen werden. Dennoch hat das Personal den Kontakt zu den Jugendlichen der Gemeinde Altenkunstadt , der Städte Burgkunstadt und Weismain nie abreißen lassen. Die Möglichkeit dazu bieten die modernen Kommunikationsformen, wie beispielsweise das Internet. Seit dieser Zeit gibt es, jeweils am Dienstag von 15.30 bis 19.30 Uhr, und an den Samstagen von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr einen sogenannten „Online-Treff“.

Jetzt stand der BRK-Jugendtreff auch in der Gemeinde Altenkunstadt wieder einmal im Mittelpunkt und dies war für alle Beteiligten ein außerordentlich erfreulicher Anlass. Denn, wie Erster Bürgermeister Robert Hümmer im Sitzungssaal des Rathauses bekanntgeben konnte, der Stiftungsrat der Stiftung „Unser Altenkunstadt “ hat entschieden, die Jugend-Einrichtung mit einer Spende in Höhe von 300 Euro zu bedenken, worüber sich ganz besonders der BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak freute; insbesondere, dass in der jetzigen schwierigen Zeit wieder einmal an die jungen Menschen gedacht werde.

Petrak wies darauf hin, dass diese Zuwendung der gemeinsamen Jugendarbeit der Kommunen am Obermain zugutekommen werde, wobei er es unabhängig davon als erfreulich nannte, das der BRK-Jugendtreff „Pins“, seitdem er ins Leben gerufen wurde, sich einer steigenden Beliebtheit erfreue und das Programm allenthalben Anklang finde. Auch der BRK-Geschäftsführer äußerte den Wunsch, als er den Spendenscheck aus der Hand von Erstem Bürgermeister Robert Hümmer in Empfang nahm, dass sich hoffentlich bald das Leben allgemein wieder etwas normalisieren möge. dr