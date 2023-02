Zum Seniorennachmittag im Jugendheim der Pfarrgemeinde Marktzeuln konnte Edeltraud Holhut vom Seniorenkreis zahlreiche Gäste, nicht nur aus Marktzeuln , begrüßen.

Johannes Gründel, Betreuungsrichter beim Amtsgericht Lichtenfels , referierte über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung , ein Thema nicht ohne Brisanz.

Nicht nur Alter, sondern auch Unfall oder Krankheit können zur Notwendigkeit einer Vorsorgevollmacht führen, wenn man situativ nicht mehr zu bestimmten Entscheidungen fähig ist. Als häufigsten Fall nannte Gründel Demenzerkrankungen. Man müsse sich frühzeitig darum kümmern, bevor es zu spät sei, mahnte der Referent. Eine solche Vollmacht würde dann sehr hilfreich sein.

Auch wenn die Erstellung einer solchen nicht ganz einfach sei, man müsse sich damit auseinandersetzen. Hilfe gibt es hier in der Broschüre „Unfall, Krankheit, Alter“ vom Verlag C.H. Beck, hier sind auch Mustervollmachten vorhanden. Aber auch die entsprechende Stelle im Landratsamt biete Hilfe an und nicht zuletzt das Internet. Es gehe hier um sehr persönliche Angelegenheiten, nicht nur finanzieller Art.

Patientenverfügung wichtig

Beim Thema „ Patientenverfügung “, so Gründel, gehe es zunächst um medizinische Belange. Hier wird festgelegt, was im Falle eines Falles gemacht – oder eben auch nicht gemacht – werden soll. Dies seien sehr brisante Entscheidungen, die aber in einer Patientenverfügung klar geregelt werden können. Es sei auf alle Fälle sinnvoll, zu einer Patientenverfügung auch eine Vorsorgevollmacht zu haben. So kamen auch am Ende des Vortrages viele Fragen aus dem Publikum, die Johannes Gründel kompetent und sachlich beantwortete. hf