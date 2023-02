Vor einem Jahr begann der offensive Angriff Putins auf die Ukraine und es gibt laut Nato-Generalsekretär Stoltenberg „keine Anzeichen dafür, dass Putin sich auf den Frieden vorbereitet“, im Gegenteil. In den letzten Tagen hat Russland seine militärische Invasion noch erhöht.

Ein Jahr Krieg, verbunden mit viel Leid und Zerstörung in der Ukraine. Viele verloren ihre Familienangehörigen, viele haben aus Angst das Land verlassen. Das Leben in den betroffenen Gebieten ist gekennzeichnet von Entbehrung, Zerstörung und Unterversorgung mit allem, was eigentlich notwendig wäre. Aus diesem Anlass lädt ein breites Bündnis aus SPD, DGB, Bündnis 90/Grüne, Bund Naturschutz und das Bündnis „ Lichtenfels ist bunt“ zu einer Mahnwache, am Samstag, 25. Februar, um 15.30 Uhr am Marktplatz in Lichtenfels ein.

Verantwortung für Demokratie

Neben Redebeiträgen von Heinz Gärtner (DGB), Susann Freiburg (Bündnis 90/Grüne), Anton Reinhardt (BN) und Arnt Schille (SPD) wird auch Till Mayer einen Einblick in seine langjährige Arbeit in der Ukraine geben. Krieg und Flucht fordern unsere Solidarität und Verantwortung für die Demokratie. „Lasst uns zusammenkommen, uns und den Menschen in der Ukraine Mut machen“, so der Apell von Sandra Nossek (Bündnis 90/Grüne), die die Mahnwache mitorganisiert. „Wir dürfen es nicht zulassen, dass diese Situation, dieses Leid in der Ukraine dazu dient, rechte Hetze und Rassismus in unserem Land wachsen zu lassen. Tun wir das, was in dieser Situation zu tun ist – helfen und unterstützen wir, verbunden mit der Hoffnung, dass es bald erste Friedensgespräche geben wird und geben muss.“ red