Viel Diskussionsbedarf gab es bei der Jahreshauptversammlung der Jungen Wähler Altenkunstadt in Strößendorf. Erfreulicherweise waren dazu viele Mitglieder gekommen, was Vorsitzender und Zweiter Bürgermeister Marco Weidner sehr positiv feststellen konnte. Da es keine Neuwahlen gab, hatte man endlich wieder einmal Zeit, über politische Themen der Gemeinde zu sprechen. Ein Thema war wieder einmal das Lehrschwimmbecken. Diese Sache werde zunächst bis zur Wiederaufnahme im Gemeinderat bis 2024 verschoben.

Ein Neubau von Schule und Bad hätten zusammen laufen können. Das jetzige Ergebnis sei ernüchternd. Die Schule ist noch nicht fertig. Kinder müssen immer noch in Containern untergebracht werden. Auch Mittelschule und Kordigasthalle wären renovierungsbedürftig.

Als gutes Projekt wurde die „Neue Mitte“ dargestellt. Es hat sich schon einiges getan, erklärte Vorsitzender Marco Weidner.

Trinkwasser ist mit das höchste Gut. Um dies weiter zu gewährleisten, muss der Hochbehälter saniert werden, was wenig Aufschub dulde. Keine Lösung sei in Sicht für die Verbesserung des Mühlrades an der Neumühle, das alles andere als ein positives Erscheinungsbild abgibt.

Einen kurzen Bericht aus dem Kreistag gab Vorsitzender Marco Weidner, wobei hier das neue Krankenhaus und dessen Träger im Mittelpunkt standen. Diskutiert wurde zumdem über die Möglichkeit für die Anbringung von PV-Anlagen. Ebenso über die Ableitung von Regenwasser bei starken Niederschlägen. rdi