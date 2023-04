Der Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Altenkunstadt schreitet weiter voran. Jetzt konnte mit der Deutschen Telekom ein Pacht- und Betreibervertrag unterzeichnet werden, wodurch künftig rund 1200 Haushalte im Gemeindebereich schnelle Anschlüsse erhalten können.

Schnelles Netz für die Gemeinden

Wichtige Beteiligte konnte Bürgermeister Robert Hümmer mit dem Regiomanager Andreas Rudolf von der Deutschen Telekom und Siegbert Reuther (Reuther NetConsulting) im Rathaus von Altenkunstadt begrüßen. Und dies hatte einen ganz besonderen Grund, denn wie es vom Gemeindeoberhaupt einleitend bekannt geben werden konnte, hat die Deutsche Telekom das öffentlich Ausschreibungsverfahren für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Altenkunstadt gewonnen, wofür sich auch der Gemeinderat entschieden hatte. Damit wird es in absehbarer Zeit möglich sein, dass 1200 Haushalte in der Gemeinde Altenkunstadt sowie den Ortsteilen Baiersdorf, Burkheim, Maineck, Pfaffendorf, Prügel, Röhrig, Spiesberg, Strössendorf und Woffendorf mit schnellen Anschlüssen des neuen Glasfasernetze es ausgestattet werden können.

Ansprüche von Nutzern steigen

Ein wichtiges Anliegen der Gemeinde Altenkunstadt war es, dass die Kommune das neue Glasfasernetz in eigenen Händen behält und nicht womöglich an einen Finanzinvestor überträgt. Zudem sollten die Fördermittel bei der Gemeinde Altenkunstadt verbleiben.

Bürgermeister Robert Hümmer verdeutlichte nochmals die steigenden Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger beim Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, dem gleichzeitigen Surfen und Streamen. Es sei dabei erfreulich, dass man mit der Telekom einen starken Partner an seiner Seite habe, sodass die Gemeinde in gewisser Hinsicht auch einen digitalen Standortvorteil als Wohn- und Arbeitsplatz erlangen kann.

Besonders würdigte Erster Bürgermeister Robert Hümmer in diesem Zusammenhang nochmals die Tatsache, dass diese Entscheidung für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde auch bei der Einwohnerschaft eine positive Resonanz gefunden habe.