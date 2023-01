Ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Lichtenfels wird sich demnächst wegen zahlreicher Strafdelikte verantworten müssen. Der Beschuldigte war am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr mit einem schwarzen 3er BMW aus dem Zulassungsbereich Bad Staffelstein auf der B 173 in Fahrtrichtung Suhl unterwegs und sollte von einer Zivilstreife der Verkehrspolizei Coburg an der Anschlussstelle Lichtenfels Mitte angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Anstatt anzuhalten, ignorierte der Fahrer sämtliche Anhaltesignale und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kronach fort. An der Ampelanlage Höhe Michelau überholte der 42-jährige Fahrer mehrere Fahrzeuge vorschriftswidrig über die Gegenfahrspur und überfuhr bei Rotlicht die Ampel.

Danach ging die Fahrt weiter in Richtung Hochstadt. Der BMW-Fahrer zeigte hierbei ein rücksichtsloses Fahrverhalten und überholte auf gefährliche Weise mehrere Fahrzeuge.

Polizeiauto beschädigt

In Burgkunstadt wollte eine an der Verfolgungsfahrt beteiligte Polizeistreife den Verkehrsrowdy durch Querstellen ihres Dienstfahrzeugs zum Anhalten bewegen. Der BMW-Fahrer zeigte sich jedoch wenig beeindruckt, bremste anfänglich leicht ab und beschloss, sich durch die schmale Lücke zwischen Streifenfahrzeug und Fahrbahnrand zu zwängen.

Der Beschuldigte rammte mit seinem BMW das Streifenfahrzeug und beschädigte dieses im rechten Frontbereich. Am Polizeifahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen bzw. durch das Fahrverhalten des Beschuldigten gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich mit der PI Kronach unter Tel. 09261/5030 in Verbindung zu setzen. pol