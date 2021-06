Ein 34-jähriger BMW-Fahrer war am Mittwochnachmittag auf der Hirtenstraße in Richtung Viktor-von-Scheffel-Straße unterwegs. Im Kurvenbereich überholte er zwei Fahrradfahrer, geriet auf die Gegenspur und stieß mit einem entgegenkommenden Hyundai zusammen. Die 20-jährige Hyundai-Fahrerin musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 32 000 Euro. pol