Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Eine Blutspende ist Hilfe, die ankommt und schwerstkranken Patienten eine Überlebenschance gibt. Das Rote Kreuz bittet die Bevölkerung, die nächste Möglichkeit zur Blutspende wahrzunehmen, um den Puffer an überlebenswichtigen Blutpräparaten für die nächsten Tage und Wochen zu füllen. Der nächste Blutspendetermin des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels findet am heutigen Donnerstag, 11. März, von 17 bis 20 Uhr in der Katzogelhalle in Hochstadt statt. Das Rote Kreuz weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch an den BRK-Blutspendeterminen die Maskenpflicht gilt - sowohl für das Personal als auch für die Spender. Die Bevölkerung wird deshalb gebeten, eigene Mund-Nasen-Abdeckungen zu den Terminen mitzubringen. Blutspenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr. Erstspender sollten nicht älter als 64 Jahre sein. Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt ein amtlicher Ausweis ( Personalausweis , Reisepass oder Führerschein) und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis . Wer mehr über das Blutspendewesen erfahren möchte, kann sich unter www.kvlichtenfels.brk.de und www.blutspendedienst.com informieren. red