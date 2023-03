Bürgermeister Jochen Weber zeigte sich beim Ehrungsabend für die Blutspender der Großgemeinde Michelau beeindruckt über das große Engagement der Anwesenden, die in den letzten drei Jahren immer wieder bereit waren, Blut zu spenden und damit Leben zu retten. 27 Spender sowie die Hilfskräfte konnte er begrüßen.

In Vertretung des Rot-Kreuz-Geschäftsführers Thomas Petrak richtete Stephen Bauersachs das Wort an die Gäste. Herzlich gratulierte er den Spendern zu ihren Jubiläen, darunter Spender , sich zum 100., 150., ja sogar zum 175. Mal den Lebenssaft abzapfen ließen. „Eine gute Tat, die Leben rettet“, umschrieb Bauersachs ihr Engagement. Man sei auf diese Spenden gerade in der heutigen Zeit dringend angewiesen, nicht nur bei Unfällen, auch zur Behandlung vieler Krebserkrankungen.

So werden allein in Bayern täglich 2000 Blutkonserven benötigt. Ein Lob ging hier insbesondere an den Landkreis Lichtenfels und nach Michelau . Mit einer Quote von zwölf Prozent liege der Landkreis auf Platz zwei der Spendenbereitschaft. „Viel fränkisches Blut fließt auch nach Oberbayern“, meinte der stellvertretende Geschäftsführer augenzwinkernd.

Auf die Solidarität der Spender angewiesen

Das Blutspendewesen, so Bauersachs weiter, gehöre zu den wichtigsten Aufgaben des Roten Kreuzes. Das System sei auf die Solidarität der Spender angewiesen. „Menschliches Blut ist durch nichts zu ersetzen“, erklärte er. Die Spitzenstellung im Landkreis sei ein Zeichen, dass die Leute hier gerne zum Blutspenden gehen. Dafür sprach er seinen herzlichsten Dank aus.

Dann nahm er zusammen mit dem Bürgermeister und Rosemarie Göhring vom RK-Vorstand die Ehrungen vor. Für 50-maliges Spenden wurden geehrt: Michael Fischer , Dorothea Skotnica, Ingrid Schu-berth, Margit Fischer, Udo Krappweis und Jürgen Fleischmann. 75 Mal haben Petra Düsel, Silke Bähr, Andrea Groh, Katja Leikheim, Marion Lochmann, Karola Schäfer, Oskar Jung, Udo Mack sowie Martin Fiedler gespendet. 100 Mal waren Claudia Dresel, Sabine Bernecker, Jens Fischer und Thomas Spitzenpfeil dabei.

Die Jubilare für 125-maliges Spenden sind Katharina Holland und Jochen Schnapp. 150 Mal Blut gespendet haben Heinz Fischer und Karlheinz Herold.

Für sage und schreibe 175-maliges Spenden wurden Gerhard Lutter, Matthias Lutter und Adelbert Unrein ausgezeichnet. hf