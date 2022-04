Im Hanggarten der Familie Wilder in Burgkunstadt startet am 27. April die Veranstaltungsreihe „Blick über den Zaun“. Gerade im Frühjahr erblüht der ganze Berg von unzähligen Posterstauden und ist für Menschen und Insekten eine (Augen-)Weide. Die Wilders können aus langjähriger Erfahrung so manche Tipps geben für die Gestaltung eines Gartens im Hangbereich. Foto: LRM/Michael Stromer