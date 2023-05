Wer sich Anregungen und Tipps für den eigenen Garten holen oder einfach nur schöne Gärten zum Feierabend besichtigen möchte, ist beim „Blick über den Zaun“ genau richtig.

Die Umweltstation Weismain und der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels bieten wieder Führungen durch private Gärten an. Los geht es am Donnerstag, 1. Juni, um 17 Uhr im Garten der Familie Eggert in Reundorf, Ringsstraße 13. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bei der Umweltstation (Telefon 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de) ist jedoch erforderlich.

Dies gilt auch für die anderen Gärten der Veranstaltungsreihe. Alle Termine finden donnerstags um 17 Uhr statt. Sie dauern jeweils eine Stunde. Folgende Termine stehen zur Verfügung

15. Juni: Garten Gärtner, Schney, Berggasse 1; 22. Juni: Garten Schedel, Unnersdorf, Am Gries 8; 6. Juli: Gemüseanbau der Solawi Obermain, Wolfsloch Gartenäcker; 10. August: Garten Dressel, Grundfeld, Schönthalstraße 22; 12. Oktober: Streuobstwiese Kloster Banz (am Westhang Richtung Neubanz). red