Anlässlich der Bio-Erlebnistage bietet die Öko-Modellregion am Samstag, 18. September, wieder zwei Termine an. Um 9 Uhr findet eine Hofführung mit Bio-Frühstück am Betrieb von Marcus und Janine Tzschoppe in Eben statt. Dort kann man neben einem bio-regionalen Frühstück viele Tiere am Hof entdecken. Neben den Rindern am Hof sind auch Hühner und Gänse dort zu Hause. Anfahrt: Familie Tzschoppe, Eben 5, 96224 Burgkunstadt; Kosten: 15 Euro pro Person. Um 17 Uhr schließt sich eine Führung über das Gemüsefeld der Solidarischen Landwirtschaft in Wolfsloch an. Ein Blick hinter den Gartenzaun – von Folientunnel bis Abholstation – ist möglich. Alles kann besichtigt werden. Anfahrt: Solawi Wolfsloch, Gartenäcker Richtung Reuth, 96272 Hochstadt am Main; Kosten: keine. Bei beiden Veranstaltungen sind Anmeldungen zwingend erforderlich. Diese sind möglich per E-Mail an bianca.faber@landkreis-lichtenfels.de oder telefonisch unter der Nummer 0173/3178470 . red