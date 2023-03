Nach vier ausverkauften Vorstellungen im vergangenen Jahr und stetiger Nachfrage nach weiteren Aufführungen spielt das Main- Theater die „Ebensfelder Bierkomödie“ auch in diesem Jahr.

Die Aufführungen finden am Freitag/Samstag, 5./6. Mai, jeweils um 19 Uhr sowie am Sonntag, 7. Mai, um 16 im Gemeindesaal des Feuerwehrhauses, Rinnigstraße 2 statt.

Karten gibt es in der Bäckerei Kreppel, Bamberger Straße 32 in Ebensfeld und bei Aberio Druck (Elektro Reis), Kutzenberger Straße 10 in Ebensfeld zu den üblichen Öffnungszeiten. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Einlass ist eine Stunde vor Vorstellungsbeginn und die Platzwahl ist frei.

Es wird kämpferisch. Nicht nur ein Kampf der Geschlechter, nein, vor allem geht es ums Bier, um unser Bier und Bier ist „Männersach“. Oder doch nicht? Jedenfalls haben die Damen dem Einiges entgegenzusetzen. Wenn der Wirt der hiesigen Imbissstub’n mangels Gästen und Geld einen Vertrag mit einer belgischen Großbrauerei abschließen muss, geht das dem Franken gegen die Ehre. red