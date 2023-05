Am vergangenen Wochenende fand in Lichtenfels der Rettungsschwimmwettbewerb des Bezirksverbandes Oberfranken/Mittelfranken statt. 19 Mannschaften aus acht Kreiswasserwachten traten in drei Altersklassen gegeneinander an.

Los ging es am Samstag mit einem Parcours an Land, bei dem die sechsköpfigen Teams altersgerechte Aufgaben aus der Ersten Hilfe meistern, theoretische Fragebögen beantworten oder den Umgang mit Rettungsmitteln praktisch demonstrieren mussten. Die Jüngsten der Stufe 1 – im Alter bis zu neun Jahren – hatten etwa zwei Patienten zu versorgen. Eine Patientin hatte sich bei einem Haushaltsunfall die Unterarme verbrannt und musste entsprechend versorgt werden. Der zweite Patient erlitt bei diesem Anblick einen Schock und musste betreut und beruhigt werden.

Am Sonntagmorgen ging es dann zum Höhepunkt des Wettkampfes ins Lichtenfelser Hallenbad: Die Schwimmdisziplinen standen auf dem Programm. In jeweils sechs Disziplinen pro Altersklasse wurden Schwimmen, Tauchen, Rettungsschwimmen und Balltransportstaffeln bewertet.

Vor einer unglaublichen Kulisse und Lautstärke zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hervorragende Leistungen und wuchsen über sich hinaus. Die Nachwuchsretter der Wasserwacht bewiesen eindrucksvoll, dass sie an Land und im Wasser fit sind.

Zahlreiche Sieger

Bei der Siegerehrung war die Spannung vor allem bei den Jüngsten förmlich greifbar. In der Stufe 1 siegte die Mannschaft aus Bayreuth vor Hof und Forchheim, Vierter wurde Lichtenfels , Fünfter Kulmbach und Sechster Coburg.

In der Stufe 2 siegte ebenfalls die Mannschaft aus Bayreuth vor Hof und Forchheim, Vierter wurde Ansbach, Fünfter Kulmbach, Sechster Coburg und Siebter Lichtenfels .

Bei den Ältesten in der Altersklasse 3 siegte Bamberg, Forchheim wurde Zweiter und Ansbach Dritter, Hof wurde Vierter vor Kulmbach und Lichtenfels , Coburg belegte den siebten Platz.

Tolle Leistungen aller Teams, ein unglaubliches Wochenende mit über 120 Teilnehmern und über 100 Helfern und Schiedsrichtern fand einen gelungenen Abschluss. Den Erst- und Zweitplatzierten wünschten die Verantwortlichen viel Erfolg beim Bundesentscheid vom 19. bis 21. Mai in Schwarzenbach am Wald (Hof). red