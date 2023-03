Zur Jahreshauptversammlung der Bayerischen Kameraden-Soldatenvereinigung (BKV), Kreisverband Bad Staffelstein, hatte Kreisvorsitzender Roland Leicht nach Uetzing eingeladen. Der Vorsitzende der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Uetzing , Heinrich Bechmann, eröffnete als Gastgeber die Sitzung und übergab das Wort an den Kreisvorsitzenden Roland Leicht.

Dieser freute sich über das Kommen des Bezirksvorsitzenden Karl-Heinz Jäger. Da Jäger noch nicht sehr lange sein Amt bekleidet, trug er einen kurzen Lebenslauf über sich vor.

Kreisschriftführer Konrad Laux gab einen Rückblick auf die vergangene Jahreshauptversammlung, die in Michelau stattfand. Es folgte der Tätigkeitsbericht des Kreisvorsitzenden. Dabei monierte er die geringe Beteiligung am Kreis- und Bezirksschießen im vergangenen Jahr in Michelau.

„Von acht Vereinen, die dem Kreisverband Bad Staffelstein angehören, waren nur vier dabei“, sagte Leicht. Er appellierte an die Vorsitzenden, sich wieder zahlreicher an dem Schießwettbewerb zu beteiligen. Schließlich ist es die einzige Einnahmequelle für den Kreisverband , sagte er. thü