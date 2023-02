Einen außergewöhnlichen Festtag konnte Betty Popp in Altenkunstadt begehen, denn sie feierte am vergangenen Freitag ihren „ 100. Geburtstag “. Viele Gratulanten fanden sich dabei ein, um der hoch betagten und immer noch rüstigen Seniorin die Glückwünsche zu überbringen.

Popp nahm, immer noch geistig recht rege, die Glückwünsche gerne entgegen. Sie erinnerte sich dabei zugleich ein wenig an ihre Jugendzeit und viele gemeinsamen Jahre, die sie in Theisau verbrachte, aber auch an unzählige Ereignisse, die sie in diesem Jahrhundert miterleben konnte.

Viele Gratulanten

Nach der beruflichen Tätigkeit in der damaligen Wurstfabrik Kraus in Burgkunstadt widmete sie sich vor allem den Familienangehörigen. Nachdem sie alleinstehend war, entschied sie sich, ihren Lebensabend im Altenwohn- und Pflegezentrum Baur in Altenkunstadt zu verbringen. Ein Entschluss, den sie nicht bereuen musste, denn von Anbeginn lebte sie sich in dieser Gemeinschaft gut ein.

Natürlich ließen es sich auch viele Ehrengäste nicht nehmen, ihre persönlichen Glückwünsche zu überbringen. Zudem gab es auch ein Geburtstagsständchen. Eine liebevolle Dekoration und Tischeindeckung sorgten dafür, so dass sich die Seniorin richtig über den festlichen Rahmen freuen konnte. dr