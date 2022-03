Ein 17-Jähriger wollte am Freitagnachmittag mit seinem Kleinkraftrad eine Probefahrt machen. Diese endete jedoch bereits nach wenigen Metern. Der junge Mann fuhr über einen auf der Straße liegenden Stein und stürzte. Hierbei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu und musste später zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Lichtenfels gebracht werden. Da für das von ihm benutzte Kleinkraftrad kein Kennzeichen ausgegeben war, er ebenfalls nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte, erwarten ihn Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheit im Verkehr und eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Angriff mit einem Kinderwagen

Eine amtsbekannte 50-Jährige aus dem östlichen Landkreis zog erneut das Aufsehen und am Ende eine Anzeige wegen Körperverletzung auf sich, weil sie am Samstagmorgen in der Badgasse beim Einkaufen einer anderen 31-jährigen Kundin mit einem Kinderwagen gegen die Beine fuhr, so dass dieser die Beine schmerzten. Vor der Polizeistreife wollte die Frau fliehen, konnte aber schnell eingeholt werden. Die Frau, die nun eine Anzeige erwartet, hat kein Kind und es war auch keines im Kinderwagen. pol