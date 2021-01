Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege nimmt wieder eine Sammelbestellung von Obst-Edelreisern vor. Die Bestellliste ist im Internet unter www.landespflege-lichtenfels.de abrufbar. Bis spätestens Sonntag, 28. Februar, sollte die Bestellung in der Umweltstation Weismain abgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, 21. April, an der Umweltstation, verbunden mit einem Veredelungskurs, den Kreisfachberater Michael Stromer hält. red