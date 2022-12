Manche Dinge brauchen Zeit, aber am Ende ist man dann schon froh, wenn alles wieder gut und vor allen Dingen fertiggestellt ist. So war dies auch beim dingend nötigen Einbau von feuerhemmenden und rauchdichten Stahltüren in der Friedrich-Baur-Grundschule in Burgkunstadt . Es war ein Kraftakt, gibt daher die nun zufriedene Rektorin der Schule Susi Krauß zu.

Brandschutzmaßnahmen, gerade in alten Gebäuden, werden immer dringlicher. Dies ist mit dem 1937 bis 1938 errichteten Grundschulgebäude nicht anders. Weite, große Flure und ein riesiges Treppenhaus waren bei weitem nicht auf dem neuesten Stand. Auch der Stadtrat hatte dieses Problem erkannt. Im Frühjahr hatte das Gremium deshalb beschlossen, dieses Problem schnellstmöglich zu beheben und die Aufträge waren vergeben worden.

Was auch eine Thematik war: Wann sollten die Arbeiten, während der Unterrichtszeit erledigt werden? Da kein Möglichkeit gefunden worden war, wich man mit den Hauptarbeiten auf die Sommerferien aus. Zusammen mit den beteiligten Firmen, Hausmeister Bernd Schmidt und der Schulleitung war schnell ein Konzept erarbeitet worden, um allen gerecht zu werden.

Dies alles habe gut geklappt, freut sich Rektorin Susi Krauß. Es sei eine große und tolle Sache gewesen, dass die Planungen in den Sommerferien umgesetzt werden konnten.

Die Sommerferien fallen aus

Nicht allein der Einbau der Türen, sondern auch die Aufputzkabel sind auf Unterputz gelegt worden, sagte Hausmeister Schmidt. Für ihn gab es wegen des Projekts keine Sommerferien .

Sollten weitere Maßnahmen erforderlich sein, könnten diese auf Grundlage der bisherigen Arbeiten integriert werden. Die Kosten der Unterputzarbeiten und der Einbau der genannten Türen belaufen sich auf etwa 80.000 Euro. Zwei Türen im Dachbereich, zwei im Keller und sechs im Schultrakt fallen optisch kaum auf.

Ein weiterer schöner Effekt sei es, dass sich die Türen auch sehr energiesparend auswirken. So gebe es noch mehr Vorteile als den Brandschutz, erklärte die Bürgermeisterin Christine Frieß bei einem Ortstermin zur Besichtigung der neuen Türen: Die Flure seien ein Stück weit gemütlicher geworden.

