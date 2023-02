Während der Sportbetrieb wieder angelaufen ist, beginnt sich beim Turnverein 1928 von Strössendorf auch das gesellschaftliche Leben wieder langsam zu entfalten. Einige Veranstaltungen habe es bereits gegeben, konnte die Vorsitzende Saskia Rühr bei der Jahreshauptversammlung berichten.

Erfreulich nannte es die Vorsitzende, dass die Gymnastik-Damen des Vereins auf ihr 55-jähriges Bestehen blicken konnten. Ein besonderes Ereignis verspricht in diesem Jahr der Regiomed-Main-Triathlon am Pfingstsonntag, 28. Mai, in Altenkunstadt zu werden.

Erfreuliche Ergebnisse

Danach folgten die weiteren Berichte und Brigitte Mittelstädt informierte über die Tätigkeit der Gruppe Body-Fit, Maija Nüßlein sprach die Damengymnastik an, während Wilfried Sünkel auf das Senioren-Turnen in der Kordigasthalle – immer am Montag um 20 Uhr – einging, wo man sogar noch „aufnahmefähig“ für neue Mitglieder sei. Klara Schmitt berichtete von der Mädchen-Gruppe, die acht Wettkämpfe besucht hatte und dabei erfreuliche Ergebnisse erzielten konnte. Demgegenüber ging Nikolai Knauss vor allem auf das Sportgeschehen bei der männlichen Jugend ein.

Bürgermeister Robert Hümmer zeigte sich erfreut, dass die Zeit mit vielen Beeinträchtigungen und Ereignissen, die selbst jetzt noch zu spüren sind, überwunden scheinen und Vereinsveranstaltungen wieder angenommen werden. dr