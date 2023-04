Die Vorbereitungen für die 29. Radwallfahrt des Radfahrervereins Concordia (RVC) Altenkunstadt am Sonntag, 30. April, sind weitgehend abgeschlossen. Ziel der Pilger ist Vierzehnheiligen im „Gottesgarten am Obermain“.

Wenn sich Mitglieder und Freunde der Concorden in den Fahrradsattel schwingen, geht es in erster Linie um Schnelligkeit, um die Zahl der Teilnehmenden und die zurückgelegten Kilometer. Doch einmal im Jahr treten diese eher profanen Faktoren in den Hintergrund. An ihre Stelle treten Besinnung, innere Einkehr, Gebet und Dank an den Schöpfer.

Lange Tradition

Die Radwallfahrt, die der RV Concordia 1994 in sein Veranstaltungsprogramm aufnahm, hat sich zu einer Radsport- und Besinnungsveranstaltung entwickelt, die sich in der Bevölkerung großer Beliebtheit erfreut. Zur 29. Pilgerfahrt sind wieder alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Das Alter spielt dabei keine Rolle.

RVC-Vorsitzender Hans-Werner Schuster und seine Vorstands- und Ausschusskollegen haben eine landschaftlich reizvolle Strecke durch den „Garten Gottes“ zusammengestellt. Treffpunkt ist am Sonntag, 30. April, um 7 Uhr auf dem Parkplatz des Schul- und Sportzentrums im Ortsteil Röhrig. Nach einer kurzen Andacht geht es gegen 7.15 Uhr los. Die Strecke führt über Pfaffendorf, Burkheim, Isling und Roth nach Klosterlangheim.

Nach einer Gebetspause geht es gegen 9 Uhr weiter über Mistelfeld, Lichtenfels und Seubelsdorf nach Vierzehnheiligen . Der feierliche Einzug in die Basilika mit anschließender Begrüßung ist für 10.15 Uhr vorgesehen. Die Heilige Messe beginnt um 10.30 Uhr. Anschließend treffen sich die Radler in der Braustube „Trunk“.

Die Rückfahrt um 13.15 Uhr führt über Oberlangheim, Lahm, Altendorf, Siedamsdorf, Kaspauer und Weismain. Die Verabschiedung mit Schlussgebet findet in der Erlacher Kapelle statt. Gegen 16 Uhr werden die Pilger wieder in Altenkunstadt erwartet. bkl