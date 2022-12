In besinnlicher Atmosphäre waren die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes von Hochstadt am Main vereint und stimmten die Adventszeit ein. Dabei galt auch der rührigen Vorstandschaft ein besonderer Dank für ihre Tätigkeit und die Bereitschaft, sich um die Mitmenschen zu kümmern.

In der Katzogelhalle von Hochstadt nahm der stellvertretende Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes von Lichtenfels, Harald Zeulner, die Begrüßung vor, freute sich über den lebhaften Besuch und übermittelte zugleich auch die Grüße des Kreisvorstandschaft.

Zum Wohl der Bürger

Gemeinderat Udo Stöcker überbrachte die Grüße der beiden Bürgermeister und des gesamten Gemeinderates. Er dankte bei dieser Gelegenheit insbesondere Marianne Weberpals und Harald Zeulner für ihr Engagement zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger im gesamten Gemeindegebiet von Hochstadt am Main recht herzlich. Auch die Vereinsarbeit und vielfältigen Veranstaltungen, er erinnerte in diesem Zusammenhang nur nochmals an das Sommerfest im Züchterheim, waren ein voller Erfolg.

Von der Vorsitzenden Marianne Weberpals wurde anschließend ein Weihnachtsgedicht vorgetragen, das zugleich die Überleitung zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen bildete. Die Adventsfeier wurde mit einem gemeinsamen Abendessen beschlossen. dr