Nach mehrjähriger Pause fand bei der Soldaten- und Traditionskameradschaft Lettenreuth wieder eine Jahreshauptversammlung, verbunden mit Neuwahlen statt.

Der Zweite Vorsitzende Bernd Wenzel eröffnete die Versammlung und entrichtete einen besonderen Gruß an Kameraden aus Österreich und Baden sowie an den Bezirksvorsitzenden des Bayerischen Soldatenbundes (BSB) Thomas Brecht, den Ehren-Kreisvorsitzenden Udo Rudel, den Kreisvorsitzenden Jürgen Panzer und den ersten Bürgermeister der Gemeinde Michelau Jochen Weber. Nach den Grußworten der Gäste gab der Schriftführer Sven Dietel einen Überblick über die Vereinsaktivitäten der letzten Jahre.

Kaum Aktivitäten seit 2020

Seit Februar 2020 fanden wegen Corona kaum Vereinsaktivitäten statt. Die letzte Jahreshauptversammlung war am 25. Januar 2020, danach gab es noch zwei Ausschusssitzungen. In diesem Jahr konnten bisher drei Ausschusssitzungen gehalten werden. Zumindest die Kriegsgräbersammlungen brachten in den letzten drei Jahren jeweils ca. 400 Euro an Spenden ein.

Aufgrund einiger Sterbefälle beträgt die Mitgliederzahl derzeit 88, das Traditionskontingent ist mit 21 Mitgliedern aufgestellt.

Sven Dietel informierte die Gäste, dass er nach fast 30 Jahren zum letzten Mal den Bericht als Schriftführer abgegeben hatte. Anschließend bestätigten die Kassenprüfer Annerose Schönheit und Thomas Fischer der Schatzmeisterin Katja Dietel eine Korrekte Buchführung.

Bernd Wenzel merkte an, dass die Neuwahlen bereits 2021 fällig gewesen wären, aber keine Versammlung abgehalten werden durfte. Zwischenzeitlich sei auch der langjährige Vorsitzende Manfred Sünkel aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten.

Wahlen per Akklamation

Thomas Brecht als Wahlleiter sowie Udo Rudel und Jürgen Panzer als Beisitzer übernahmen anschießend die Moderation der Neuwahlen . Nach der Entlastung der alten Vorstandschaft wurden per Akklamation folgende Kameradinnen und Kameraden gewählt: Vorstand Bernd Wenzel, zweiter Vorstand Sven Dietel, Schriftführer Christian Nuscher, Kassierin Katja Dietel, Schießsportbeauftragter Christian Nuscher, Pressewart Marcus Sachs, Internetreferent Rocco Schröder, Referent für Kontaktpflege im Ausland Manfred Winter, Sportreferent Christian Volgger, Beisitzer Sonja Tischer, Franz Garbarek, Andrea Woischke. Kassenprüfer sind weiterhin Annerose Schönheit und Thomas Fischer . arc