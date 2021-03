Die Pfarrei St. Kilian gibt folgende Gottesdienste und Veranstaltungen bekannt: Am Dienstag, 9. März, findet um 19 Uhr im Veranstaltungssaal Geldner in Loffeld ein Gottesdienst statt.

Die Firmlinge treffen sich zum nächsten Firm-Ju-Go in der Pfarrkirche St. Kilian: Firm-Ju-Go (9. Klasse) am Dienstag, 9. März, um 17.30 Uhr in St. Kilian; Firm-Ju-Go (8. Klasse) am Mittwoch, 10. März, um 17.30 Uhr in St. Kilian. Eine verpflichtende Anmeldung ist ab Montag, 8. März, möglich. Das Mitführen eines Smartphones wäre hilfreich. Der zweite Elternabend der Erstkommunionkinder ist am Dienstag, 16. März, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian. Die Kolpingfamilie lädt zum gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes am Samstag, 20. März, um 18 Uhr zum Joseftag ein. In der Fastenzeit liegt am Schriftenstand wieder der Misereor-Fastenkalender zum Verkauf auf. Für die Kinder liegen an den Kircheneingängen Opferkästchen mit Comic-Heftchen zur Kinderfastenaktion 2021 zum Mitnehmen bereit. Der katholische Frauenbund Bad Staffelstein lädt zu einem Kreuzweg am Mittwoch, 17. März, um 18 Uhr in die Pfarrkirche St. Kilian ein. Die Kollekte der Misereor-Fastenaktion findet am Sonntag, 21. März statt. Die Gesprächsabende der Kur- und Urlauberseelsorge " Gott und die Welt" können derzeit nicht stattfinden. Der Jugendkreuzweg "backstage" findet am Freitag, 19. März, um 17 Uhr vor der Kilianskirche statt. Hierzu ist eine verpflichtende Anmeldung, ab Donnerstag, 18. März, unter https://kilian-staffelstein.kirche-bamberg.de notwendig. Das Mitführen eines Smartphones ist hilfreich. bei allen Veranstaltungen ist das Tragen einer FFP2-Maske verbindlich. red