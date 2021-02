Die katholische Pfarrei St. Kilian gibt folgende Gottesdienste und Informationen bekannt: Am Dienstag, 23. Februar, um 19 Uhr findet im Veranstaltungssaal Geldner in Loffeld ein Gottesdienst statt. In Reundorf wird am Samstag, 27. Februar und 5. März, jeweils um 19 Uhr eine Eucharistiefeier abgehalten. Nach dem Gottesdienst am Herz-Jesu-Freitag, 5. März, von 8 bis 9 Uhr ist in der Pfarrkirche stille Anbetung. In der Fastenzeit liegt am Schriftenstand wieder der Misereor-Fastenkalender zum Verkauf auf. Die Kinder finden an den Kircheneingängen Opferkästchen mit Comic-Heftchen zur Kinderfastenaktion zum Mitnehmen. Die jährliche Altkleidersammlung am Samstag, 27. Februar, muss aufgrund der aktuellen Situation ausfallen. Die im Februar und bis Mittwoch, 17. März geplanten Gesprächsabende " Gott und die Welt" können aufgrund der aktuell geltenden Coronabestimmungen nicht stattfinden. red