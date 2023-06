60 Jahre Freud und Leid haben Josef Schnapp und seine Frau Elfriede miteinander geteilt. Jetzt feierten sie im Kreise ihrer Familie das außergewöhnliche Fest der diamantenen Hochzeit .

Geboren und aufgewachsen ist Josef Schnapp in Uetzing . Nach dem Besuch der Volksschule in Uetzing erlernte er den Beruf des Friseurs. Ab 1970 arbeitete er als Angestellter in der Telefonzentrale der Kurklinik Lautergrund. Von 1988 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2001 war er ebenfalls in der Telefonzentrale der Konzerthalle der Bamberger Symphoniker beschäftigt.

Seine Frau Elfriede lernte Josef Schnapp 1961 beim Tanz im Hetzel-Saal in Uetzing kennen und lieben. „Als wir 1963 heirateten, war meine Elfriede Vollwaise und ich Halbwaise. Wir hatten einen amtlichen Vormund, weil Elfriede 18 und ich fast 20 Jahre alt war. Es hat trotzdem geklappt“, erinnert sich der Jubelbräutigam.

Vier Enkelkinder, eine Urenkelin

Am 17. Juni 1963 führte Josef Schnapp dann „seine“ Elfriede in der Uetzinger Pfarrkirche St. Johannes der Täufer vor den Traualtar mit dem damaligen Pfarrer Franz Krapf. Damals war der Feiertag „Tag der Deutschen Einheit“ und vor der kirchlichen Trauung wurden beide von Lehrer Schneider in der Uetzinger Schule standesamtlich getraut.

Aus der harmonischen Ehe gingen Christine, Waltraud und Sonja hervor, die dem Jubelpaar vier Enkelkinder schenkten. Der ganze Stolz ist Urenkelin Lara. Die Jubelbraut Elfriede, geb. Zech, wurde in Debring bei Stegaurach geboren und besuchte dort die Volksschule. In Vierzehnheiligen erlernte sie den Beruf der Köchin im Hotel Stern. Nach der Heirat half Elfriede ihrer Schwiegermutter im Dorfladen „Blums Rosa“. Bis 1999 führte sie gemeinsam mit ihrer Tochter Sonja den „Rewe-Nahkauf“ im Zentrum von Uetzing weiter. „Das war nicht einfach, da steckte viel Herzblut drin.

1981 konnten sich beide ihren Traum erfüllen - ein neues Haus mit Garten. Es macht dem Jubelpaar viel Arbeit, aber auch viel Freude. Josef und Elfriede sind Gründungsmitglieder des Musikvereins Uetzing-Serkendorf, aber auch in vielen anderen Vereinen aktiv. gkle