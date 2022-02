Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße von Bad Staffelstein in Richtung Frauendorf. Von dort wollte ein 62-jähriger Ford-Fahrer auf die A 73 in Richtung Lichtenfels fahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW und es kam zum Zusammenstoß. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Schmierer gehen Kapellentür an

Lichtenfels — Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten irgendwann im Zeitraum zwischen 1. und 12. Februar die Tür der Bergkapelle St. Jakobus mit einem beleidigenden Schriftzug. Der dadurch angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol